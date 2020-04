0 Facebook Castellammare piange Giovanni Tommasino, le ultime parole: “Spero di tornare presto tra voi” Cronaca 4 Aprile 2020 10:32 Di redazione 2'

Un lutto ha colpito la città di Castellammare di Stabia. Giovanni Tommasino è morto per Coronavirus. Medico ed ex assessore comunale, aveva 61 anni. Il dottore era stato ricoverato lo scorso 21 marzo a seguito della positività del tampone.

Morto il dottor Tommasino con Coronavirus

Poi le sue condizioni si sono aggravate e purtroppo non ce l’ha fatta. La notizia della morte del dottor Tommasino si è diffusa velocemente nella città di Castellammare. In tantissimi stanno scrivendo parole di cordoglio per ricordarlo. Chi lo conosceva, lo descrive come un grande lavorate, appassionato e sempre disponibile.

Le ultime parole del dottor Tommasino

Leggere oggi le ultime parole scritte dal dottor Tommasino è un dolore fortissimo per i suoi cari. Prima di essere ricoverato in Rianimazione, aveva annunciato ai suoi amici di avere il Coronavirus, augurandosi di tornare presto in salute. Purtroppo non ce l’ha fatta. “Cari amici, in questi giorni mi sono state riferite tante voci sul mio conto, alcune da ridere , altre un tantinello cattive. Solo oggi posso rispondere, perché ho avuto la conferma della positività al tampone. Sono affetto da infezione da Coronavirus. Adesso sono ricoverato in attesa di trasferimento in una rianimazione. Spero di tornare presto tra voi. Non uscite, è l’unica arma che avete, non potete immaginare quanto è brutto. Io dovevo uscire per forza”.