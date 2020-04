0 Facebook Modulo per buono spesa del Comune di Napoli, online il documento Napoli Città 4 Aprile 2020 15:53 Di redazione 2'

Sono state pubblicate sul sito del Comune (clicca qui), le informazioni e il modulo con cui i cittadini in difficoltà economica a causa dell’emergenza Coronavirus possono accedere ai titoli di spesa emessi dall’amministrazione comunale di Napoli attraverso l’uso del fondo di solidarietà “Cuore di Napoli” in cui confluiscono risorse nazionali, comunali e donazioni di privati.

Come funziona il buono spesa del Comune di Napoli

Le domande possono essere inviate fino al 10 aprile. “Il sistema – specifica il Comune – è configurato in modo tale che chi inserisce i dati all’ultimo momento dell’ultimo giorno utile abbia gli stessi diritti di chi ha compilato il modulo il primo giorno”. La misura è infatti rivolta esclusivamente a chi ha reddito zero o lo ha perso a causa delle restrizioni imposte dall’emergenza sanitaria.

Nella comunicazione, il cittadino troverà anche l’indicazione dei supermercati convenzionati in cui dovrà recarsi, i giorni e la fascia oraria in cui potrà andare a fare la spesa. Questo tipo di procedura è stato scelto per evitare code e assembramenti. Il supermercato indicato, infatti, sarà quello più vicino al luogo di residenza. Ogni beneficiario ha un buono complessivo di 300 euro per una spesa massima settimanale di 100 euro.