0 Facebook Coronavirus a Napoli, Mario e Vincenzo, due fratelli morti a distanza di tre giorni Cronaca 4 Aprile 2020 08:58 Di redazione 3'

Pianura e Fuorigrotta piangono la scomparsa di Mario e Vincenzo Minopoli, due fratelli rispettivamente di 64 e 66 anni, deceduti a causa del Coronavirus. A riportare la notizia è stato il giornale Il Riformista.

Mario e Vincenzo Minopoli, due fratelli uccisi dal Coronavirus

I due uomini erano risultati positivi al tampone per il Coronavirus. Sottoposti al test la settimana scorsa, avevano ricevuto i risultati dopo cinque giorni. Mario, che aveva un quadro clinico già complesso, è deceduto lo scorso 31 aprile all’ospedale Loreto Mare, mentre Vincenzo è morto nella giornata di venerdì.

L’ultimo messaggio della figlia di Mario

Tutta la famiglia è in quarantena e devono fare i conti con questo tremendo dolore. La figlia di Mario gli ha dedicato una lunga lettera, in cui gli dice addio.

“Non avrei mai pensato che questo 2020 mi avrebbe tolto così tanto, che sarebbe riuscito a stracciarmi il cuore dal petto. Ed il mio cuore eri tu papà, il mio dolce, premuroso papà. La persona più buona che abbia mai incontrato in tutta la mia vita, l’unica persona che quando la guardavo negli occhi ci vedevo solo amore, l’amore puro che un padre può provare per la sua unica figlia; l’Amore con la lettera maiuscola perché è questo che ogni giorno mi donavi amore mio. Io e te avevamo un rapporto unico, vivevamo in simbiosi, un tuo sorriso era il mio, una tua lacrima la mia.

In questi 22 anni di vita sei riuscito a rendermi sempre felice, orgogliosa per ogni traguardo che raggiungevo, per ogni nuova cosa che provavo a fare riuscendoci. Sei stato sempre lì a spronarmi e congratularti come solo te sapevi fare.

Sei stato un marito ed un padre esemplare, ti sei fatto sempre in 4 in questa vita piena di sacrifici senza mai lamentarti, sempre con il sorriso sulle labbra. Ma sfortunatamente questo virus è stato più forte di te, anche se hai lottato così a lungo per poter saltare questa buca enorme. Questo virus che sta facendo così soffrire tutta l’Italia ha deciso di far soffrire anche noi in una maniera così bestiale, negandoci anche l’ultimo saluto.

Mi mancherai da togliere il fiato, mi mancheranno i tuoi abbracci, i tuoi baci, i tuoi sorrisi… mi mancheranno i soprannomi più dolci che inventavi per farmi venire a sedere vicino a te sul divano per potermi strapazzare di coccole…ti sei portato con te anche il mio cuore.. sappi che ogni sorriso che farò, sarà solo per te. Ti amerò per sempre mio leone. Mio angelo proteggi a mamma soprattutto, che eri la sua metà ed ora si sente senza la sua ancora.

Ti mando un bacio ed un abbraccio infinito fino a dove sei te. Ti amo immensamente.

per sempre tua, il tuo cuoricino”.