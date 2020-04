0 Facebook Napoli attaccata per le troppe persone in strada, parla il sindaco: “In un vicolo dieci persone sembrano molte” Napoli Città 4 Aprile 2020 09:46 Di redazione 2'

Da giorni Napoli è criticata per le troppe persone che continuerebbero a stare in strada nonostante i divieti imposti dal Dpcm per il contrasto dei contagi del Coronavirus. Foto dei vicoli cittadini sono comparse su diversi giornali.

Uno degli ultimi articoli è uscito su Libero, giornale diretto da Vittorio Feltri, che mostra in prima pagina un vicolo di Napoli con il titolo: “Quarantena alla napoletana: tutti in strada“. Ma non è l’unico che ha parlato della città campana, criticandola di essere ancora troppo affollata.

De Magistris difende Napoli

Sulla questione è intervenuto il sindaco Luigi De Magistris che ha spiegato perché queste foto non riporterebbero la realtà: “I napoletani stanno rispettando con serietà i divieti e le regole. Quelle immagini le ho viste, ma tutti sanno che qui certe strade sono vicoli stretti e pieni di negozi di quartiere, botteghe alimentari dove basta che dieci persone vadano a fare la spesa e può sembrare chissà che”, queste le parole del primo cittadino al Corriere della Sera.

“La città sta reggendo, assolutamente sì – aggiunge de Magistris – siamo persone responsabili. E sappiamo che dobbiamo difenderci dal virus e da una sanità che se scoppiasse una emergenza come in Lombardia non avrebbe le strutture per affrontarla. Siamo partiti da 334 posti in terapia intensiva in tutta la regione e in aprile arriveremo a 500. Ma dovremmo averne mille in più. Quindi direi che anche i napoletani con il loro comportamento stanno collaborando a evitare il collasso degli ospedali”.