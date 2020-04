0 Facebook Problemi con la giustizia anche in isolamento per Fabrizio Corona: l’ex re dei paparazzi diffidato Cronaca 4 Aprile 2020 10:56 Di redazione 2'

Fabrizio Corona è stato diffidato dalla polizia. L’ex re dei paparazzi avrebbe ricevuto più volte nei giorni scorsi nella sua abitazione il personal trainer, non rispettando così quanto disposto dal Dpcm.

Fabrizio Corona diffidato

Per questo, comunica la polizia, gli è stata notificata una diffida emessa dal Tribunale di Sorveglianza, in cui gli viene intimato il rispetto delle regole sul distanziamento sociale previste per contenere l’emergenza Coronavirus.

Il persona trainer è stato multato per aver violato il divieto di spostamenti in assenza di comprovate necessità. Fabrizio Corona è stato quindi diffidato formalmente al rispetto di “tutte le regole”, sia quelle attinenti alla sua detenzione domiciliare, sia quelle sul distanziamento sociale.

La festa di Fabrizio Corona con Nina Moric

L’ex re dei paparazzi già era stato attaccato la settimana scorsa, quando il giorno del suo compleanno, aveva pubblicato un video che riprendeva una cena in cui c’erano Nina Moric, loro figlio Carlos e sembrava che la tavola fosse apparecchiata per più persone. Adesso che ha ricevuto la diffida dovrebbe iniziare a rispettare le regole che tutti gli italiani devono seguire in questo momento d’emergenza.