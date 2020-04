0 Facebook Barbara D’Urso risponde alle critiche sulla preghiera citando Coelho: “Vuoi ferirmi o usarmi per ferire gli altri?” Spettacolo 3 Aprile 2020 19:02 Di redazione 2'

In tanti si stavano domandando quando Barbara D’Urso avrebbe risposto a tutte le polemiche nate a seguito della preghiera recitata in diretta con Matteo Salvini. Ma soprattutto in tanti aspettavano un commento alla petizione nata per chiudere tutti i suoi programmi. La conduttrice napoletana, però, ha optato per un basso profilo.

La risposta di Barbara D’Urso

Praticamente ha scelto di non rispondere in modo diretto, ma di lasciare ai titoli dei giornali il suo commento. La D’Urso, infatti, da alcuni giorni sta pubblicando sulle sue storie di Instagram diversi articoli in suo favore. Ma la risposta sicuramente più eclatante è stata la citazione di un testo di Paulo Coelho, ripresa dal Manuale del guerriero della luce.

La conduttrice napoletana l’ha trascritta sul suo profilo Twitter e a molti è sembrata una chiara risposta a tutta la polemica nata nei suoi confronti. “Vuoi ferirmi o usarmi per ferire gli altri?”, questa una parte della trascrizione della D’Urso, che poi prosegue sul male che spinge i guerrieri a ferire i nemici con la vendetta. Ovviamente è solo una supposizione che sia un modo di commentare tutti gli attacchi ricevuti. Ma le parole sembrano un chiaro riferimento.

Il tweet di Barbara D’Urso

Un’immagine delle storie della D’Urso