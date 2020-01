0 Facebook Karina Cascella in lacrime a Pomeriggio Cinque: “Sei stata una madre per me” Spettacolo 24 Gennaio 2020 17:08 Di redazione 3'

Karina Cascella ha compiuto quarant’anni e ha festeggiato nello studio di Pomeriggio Cinque con Barbara D’Urso. L’opinionista televisiva ha voluto condividere con la conduttrice napoletana un momento così importante.

Assieme in puntata hanno parlato della sua vita, ma soprattutto della sua infanzia dolorosa. Karina non ha mai nascosto che da bambina ha avuto diversi problemi, così arrivata ai 40 anni, ha celebrato la sua vita con un lungo post su Instagram in cui ha raccontato il dolore e le sfide che ha dovuto affrontare quando era soltanto una bimba.

Nel corso della puntata ha poi voluto ringraziare Barbara D’Urso per averla sostenuta in tutti questi anni e in lacrime ha detto: “Tu sei una persona bella, sei stata una mamma per me. Mi hai sostenuto e mi hai dato la forza. Mia madre mi ha insegnato una parola piccola ma importante: grazie“. E’ stato un momento molto commovente anche per la conduttrice napoletana, che è apparsa molto commossa.

