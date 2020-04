0 Facebook Belen Rodriguez e Stefano De Martino pronti per un altro figlio: “Ci stiamo lavorando” Spettacolo 2 Aprile 2020 15:53 Di redazione 2'

La coppia desidera allargare la famiglia. Belen Rodriguez e Stefano De Martino sono pronti a dare un fratellino o una sorellina a Santiago. La coppia, che ha ormai ritrovato la serenità da tempo, non ha mai nascosto l’intenzione di voler avere un altro figlio, così hanno deciso di provarci durante questa quarantena.

Belen e Stefano vogliono un altro figlio

A dirlo è stata proprio Belen, durante un’intervista al settimanale Chi. Ha spiegato che lei e Stefano sono molto contenti di questo periodo di isolamento, che permette loro di apprezzare di più la famiglia e di trascorre del tempo assieme. La show girl argentina ha poi annunciato la novità: “Sì, Stefano e io lavoriamo per un altro figlio. Abbiamo la fortuna che mia mamma abita nel nostro stesso palazzo, e quindi possiamo lasciare Santiago per qualche ora e avere dei momenti nostri. Ad esempio Stefano mi ha fatto recapitare un mazzo di rose rosse e mi ha preparato la colazione”.

Stefano e Belen si godono l’intimità anche in isolamento

Con la madre della bella argentina nel palazzo, la coppia riesce a ritagliarsi del tempo per vivere la propria intimità. Dunque in casa De Martino-Rodriguez potrebbe arrivare presto una cicogna, a giudicare da quello che ha detto Belen, lei e il ballerino hanno trovato il modo per superare la noia dell’isolamento.