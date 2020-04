0 Facebook Coronavirus, De Luca chiede l`invio di 300 militari

“Controlli a tappeto a Pasqua e Pasquetta” News 2 Aprile 2020 15:47 Di Antonella Bianco 3'

Una citta` sotto controllo. Il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca ha chiesto al prefetto di Napoli l’invio urgente di altre 300 unita’ di appartenenti alle forze armate per rinforzare i controlli nelle strade della citta`.

LA NOTA DELLA REGIONE CAMPANIA

“E’ necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti responsabili. Ma e’ necessario, evidentemente un controllo piu’ capillare e anche una attivita’ repressiva”, scive il ‘governatore’. Nel dettaglio – si legge in una nota della Regione – a Torre del Greco si e’ registrato un picco di 40 casi e una presenza irresponsabile e diffusa di persone nelle strade cittadine. Cosi’ a Casoria, Afragola e in strade centrali di Napoli. E’ necessario richiamare ogni cittadino a comportamenti responsabili. Ma e’ necessario, evidentemente un controllo piu’ capillare e anche una attivita’ repressiva. A tale scopo – prosegue la nota della Regione – il Presidente De Luca ha formalizzato la richiesta di rafforzamento della presenza di forze armate in Campania, a supporto dell’attivita’ di controllo gia’ in essere, l’invio urgente di altre 300 unita’ di appartenenti alle forze armate per rinforzare i controlli nelle strade della citta`.

L`UNITA` DI CRISI

L’Unita’ di crisi della Regione Campania, inoltre, fa sapere che “giungono segnalazioni sempre piu’ frequenti di attivita’ commerciali esercitate in violazione delle ordinanze regionali vigenti”. Dalla Regione arriva la richiesta di stringere le maglie dei controlli “anche da parte delle Polizie Municipali. In relazione, soprattutto in questo periodo, alla produzione e consegna domiciliare di prodotti dolciari. Senza peraltro il rispetto delle norme igienico sanitarie in una attivita’ gia’ vietata da ordinanza nazionale”.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

E proprio il comandante della polizia locale Ciro Esposito fa sapere che il lungomare Caracciolo, piazza Plebiscito, piazza Trieste e Trento, i perimetri dei tradizionali luoghi d’arte di Napoli e gli accessi alle strade che conducono fuori citta’ saranno particolarmente attenzionati dalla polizia municipale nei giorni di Pasqua e soprattutto di Pasquetta.

CIRO ESPOSITO

“Nei giorni di Pasqua e soprattutto di Pasquetta la nostra attenzione sara’ centrata in particolare a presidio di quei luoghi che tradizionalmente sono di maggiore aggregazione – spiega all’Ansa, il comandante della polizia locale, Ciro Esposito – viste le disposizioni non dovremmo preoccuparci di presidiare i parchi che sono gia’ chiusi dal dpcm e quindi potremo concentrare le unita’ nelle zone a maggior rischio”.

LE UNITA`

In media la polizia municipale di Napoli sta impiegando 350 unita’ al giorno per l’esclusivo controllo del rispetto dei divieti e delle restrizioni imposte per fronteggiare la diffusione del coronavirus. Ogni giorno sono centinaia i controlli effettuati per verificare il rispetto delle norme da parte degli esercizi commerciali ma anche dei cittadini trovati in strada. Un lavoro che si svolge in costante sinergia con la polizia metropolitana di Napoli.

L`EMERGENZA

“La nostra attenzione dall’inizio dell’emergenza e’ massima. Conclude Esposito. E nelle festivita’ pasquali sara’ ancora piu’ elevata perche’ non bisogna abbassare la guardia se vogliamo tornare quanto prima alla normalita’ e sconfiggere il virus”.