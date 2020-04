0 Facebook Belen Rodriguez posta una foto con la governante in casa: bufera sui social News 2 Aprile 2020 13:45 Di redazione 2'

Belen Rodriguez ha condiviso in una delle sue storie un’immagine in cui in lontananza si intravede la colf con la mascherina in casa mentre fa le pulizie. Nello scatto la show girl riprendeva in realtà il figlio Santiago avvolto in un tappetino, con la scritta: “Allacciamo il bambino così sta fermo”.

Belen Rodriguez posta una foto e scoppia la polemica

Si è però dimenticata di tagliare la sua collaboratrice domestica o forse non ha proprio pensato a farlo. Fatto sta che l’immagine ha scatenato un’accesa polemica nei confronti della Rodriguez da parte di chi sostiene che in una situazione del genere sarebbe meglio evitare che la colf entra ed esca di casa.

Va detto che è assolutamente consentito permettere alla propria colf di entrare in casa, poiché si tratta di un’attività lavorativa. Dunque, la Rodriguez non ha infranto alcuna regola. Gli attacchi si basano più su una questione di principio, in molti credono che dovendo limitare gli spostamenti e avendo tanto tempo a disposizione, si potrebbe evitare di far venire la collaboratrice domestica e fare da soli le pulizie. Belen ad ogni modo è stata previdente, poiché la signora venendo da fuori indossa la mascherina.