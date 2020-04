0 Facebook Conte firma decreto: “Misure restrittive prorogate fino al 13 aprile e stop alle sedute di allenamento atleti” News 1 Aprile 2020 20:30 Di Antonella Bianco 1'

“Ho appena firmato il decreto che proroga le misure fino al 13 aprile”. Lo annuncia il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. “Il nostro paese sta attraversando la fase acuta dell’emergenza, abbiamo superato 13155 decessi, è una ferita che mai potremo sanare. Non siamo nella condizione di poter allentare le misure restrittive, di alleviare disagi e risparmiarvi i sacrifici. Si iniziano a vedere gli effetti positivi delle misure restrittive ma non siamo in condizione ancora di poter iniziare ad abbracciare una prospettiva diversa”, afferma.

SEDUTE DI ALLENAMENTO

Il nuovo decreto che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte firma stasera prevede la proroga fino al prossimo 13 aprile delle misure per il contenimento del coronavirus e contiene una ‘stretta’ sulle attività sportive, anche di professionisti. In una bozza di Dpcm, si legge che “sono sospesi gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati. Sono sospese altresì le sedute di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, all’interno degli impianti sportivi di ogni tipo”.