Colpo di fulmine durante l'isolamento: lei balla sul tetto ed il vicino se ne innamora Le immagini della romantica "cena a distanza" diventano virali News 1 Aprile 2020

L’isolamento sociale al quale siamo sottoposti da tempo, è una prova psicologica durissima, eppure, c’è chi, in questo periodo, ha trovato persino l’occasione e lo slancio emotivo per innamorarsi.

E’ il caso di Jeremy Cohen, un giovane fotografo posto in isolamento nel suo appartamento di New York, come previsto dalle misure anticontagio adottate dal governo della ‘Grande Mela’, il quale, s’innamora a prima vista della sua dirimpettaia, che ignara di essere notata dal ragazzo, è intenta a ballare sul tetto di casa.

Jeremy decide, così, di avvicinare la ragazza in un modo davvero singolare: le invia un drone sul terrazzo con con il suo numero di telefono.

I due ragazzi iniziano a scriversi su Whatsapp ed il flirt “ai tempi del coronavirus” sembra procedere al meglio, dato che poco dopo, è scattato persino l’invito a cena: mezza tavola apparecchiata sul terrazzo di lei, mezza sul balcone di lui, due calici di vino ed una videochiamata a suggellare l’avvenimento.

Il giovane newyorkese, da buon reporter, ha filmato tutta la storia, dal momento in cui ha visto ballare la vicina sul tetto, sino alla cena 2.0, per poi postare il video completo sulla sua pagina instagram, scaturendo tra gli utenti del social (e non solo) grande ammirazione e guadagnandosi persino un articolo su uno dei magazine di punta del Paese ‘a stelle e strisce’: il Time.