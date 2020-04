0 Facebook Covid-19: Prima del coma aveva scritto alla mamma “Non ti lascio sola”, oggi e` stato estubato News 1 Aprile 2020 20:20 Di redazione 1'

Dopo aver lottato per 15 giorni oggi ci sono ottime notizie per Mattia, studente cremonese 18enne positivi al Covid-19. Il più giovane ricoverato nel Cremonese, come riporta Il Corriere della Sera, è stato estubato e ha potuto vedere nuovamente il volto della mamma, in videochiamata dall’ospedale Maggiore di Cremona. A lei aveva scritto un toccante messaggio, prima di entrare in coma farmacologico: “Stai tranquilla, non ti lascio sola”.

Non trattiene l’emozione mamma Ombretta, che al Corriere, dopo la telefonata dei medici, dice: “Sono senza parole, la notizia più bella è arrivata. Dall’Ospedale mi hanno detto che mio figlio è diventato il figlio di tutti. Mi aveva fatto una promessa, quella che non mi avrebbe lasciato sola, e l’ha rispettata”. Poi prepara una borsa di vestiti puliti e li manda in ospedale. L’abbraccio con il suo Mattia ora è più vicino.