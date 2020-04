0 Facebook Il presidente Conte si commuove ricordando le vittime del Coronavirus Politica 2 Aprile 2020 14:42 Di redazione 1'

Momento di commozione per il premier Giuseppe Conte durante la puntata speciale di Accordi & Disaccordi, programma in onda su canale Nove. Il presidente del Consiglio ha partecipato al talk politico per fare il punto della situazione sull’emergenza Coronavirus.

Presidente Conte si commuove ricordando le vittime del Coronavirus

Conte, ricostruendo tutte le tappe trascorse da quando è iniziata quest’emergenza, ha confessato che non si sarebbe aspettato il gran numero di decessi che invece c’è stato. E proprio parlando delle vittime del Coronavirus in Italia, il presidente del Consiglio si è commosso, perlomeno così è apparso a gran parte dei telespettatori.

Voce tremante e occhi lucidi, Conte si è mostrato così parlando delle perdite che molte famiglie hanno subito in questi ultimi giorni: “Abbiamo toccato con mano una ferita che si sarebbe aperta sempre più”. Moltissimi i commenti al termine della puntata da parte di chi ha apprezzato questo lato emotivo del presidente del Consiglio. Del resto dinanzi a tutte queste morti è impossibile restare inermi.