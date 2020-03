0 Facebook Come sta Edmondo Cirielli, il messaggio: “Con la mia famiglia in quarantena, è un incubo” Politica 31 Marzo 2020 10:16 Di redazione 2'

Edomondo Cirielli è ancora in quarantena con la sua famiglia. A raccontarlo è stato lui stesso attraverso un post su Facebook in cui ha aggiornato sulle sue condizioni di salute.

Il deputato giorni fa aveva comunicato di aver contratto il Coronavirus. A causa di un peggioramento era stato trasferito all’ospedale Cotugno di Napoli, dove era stato sottoposto ad alcune analisi, non avendo la polmonite era stato dimesso per proseguire la quarantena in casa.

Come sta Edmondo Cirielli

E dopo quasi quindici giorni Cirielli ha detto di essere ancora in quarantena, ha spiegato che il Coronavirus è una malattia subdola: “Sono ancora positivo con tutto il nucleo familiare dove abito, siamo in quarantena da oltre 20 giorni. È una malattia subdola, perché quando pensi di essere guarito ti tornano i sintomi che anche quando non sono forti sono molto fastidiosi. E’ un virus persistente, dura anche più di tre settimane. Altro che semplice influenza come diceva qualche idiota…Un male che ti toglie il respiro, metaforicamente e letteralmente, ma che mette a dura prova anche la testa: È anche psicologicamente dura da affrontare perché il decorso altalenante non ti fa mai capire veramente quando sei fuori pericolo”.

