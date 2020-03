0 Facebook Edmondo Cirielli positivo al Coronavirus, il deputato trasferito al Cotugno di Napoli Politica 14 Marzo 2020 11:55 Di redazione 1'

E’ stato trasferito nella serata di ieri all’ospedale “Cotugno” di Napoli il deputato salernitano Edmondo Cirielli. Il parlamentare e Questore della Camera dei Deputati nei giorni scorsi era stato sottoposto al tampone ed era risultato positivo al Coronavirus.

Quali sono le condizioni di Edmondo Cirielli

Il trasporto in ambulanza nell’ospedale partenopeo è stato necessario a causa di una lieve dispnea che ha reso indispensabile il ricovero nella struttura specializzata campana. Erano da poco passate le 21 quando ha avuto una crisi respiratoria, fino a quel momento, secondo quanto apprende Vocedinapoli.it, il deputato stava bene, aveva solo un po’ di tosse.

Poi, dopo aver cominciato ad accusare problemi respiratori, ha chiesto l’intervento dei soccorsi. Cirielli è attualmente ricoverato all’ospedale Cotugno, sembrerebbe che la situazione sia sotto controllo. Il deputato ha scritto un messaggio su Facebook per rassicurare quanti stanno chiedendo informazione per la sua salute, esprimendo preoccupazione per i familiari e nello specifico per il figlioletto di 40 giorni che ha trascorso la notte con la febbre. Si teme per la salute del piccolo.