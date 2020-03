0 Facebook Italia in lutto per le vittime del coronavirus, oggi alle 12 bandiere a mezz’asta e minuto di silenzio Cronaca 31 Marzo 2020 10:37 Di redazione 4'

Fascia tricolore di fronte al municipio e bandiere a mezz’asta. E’ così che tutti i sindaci d’Italia, oggi a mezzogiorno, ricorderanno con un minuto di silenzio i morti nell’epidemia di coronavirus.

L’iniziativa è partita dalla provincia di Bergamo: 243 primi cittadini che hanno chiesto di organizzare il momento di lutto al presidente della provincia provincia, Gianfranco Gafforelli (a sua volta sindaco di Calcinate) che ha accolto la proposta. L’iniziativa è arrivata fino all’Anci, l’associazione nazionale dei comuni italiani che ha deciso di rilanciarla.

Nella lettera inviata a tutti gli ottomila comuni d’Italia il presidente Antonio De Caro ha ricordato che “come succede sempre nelle grandi emergenze” i sindaci “sono destinatari e custodi delle preoccupazioni dei cittadini e delle loro comprensibili angosce, e sottoposti alla forte pressione di avere la responsabilità di una comunità intera”. “Lo sconforto, che pure avvertiamo, non deve prevalere

– ha però esortato il primo cittadino barese -. Reagiamo con forza per trasmettere fiducia e speranza. Osserviamo il minuto di silenzio in segno di lutto per tutte le vittime e in segno di solidarietà per le comunità che stanno pagando il prezzo piu’ alto”.

Il gesto vuole anche “onorare il sacrificio e l’impegno degli operatori sanitari, per abbracciarci idealmente tutti, per essere di sostegno l’uno all’altro, come sappiamo fare noi sindaci”.

L`ADESIONE DEI SINDACI DEPUTATI

Aderiranno anche i sindaci deputati, impegnati oggi a Roma per i lavori di Aula e commissione, all’iniziativa dell’Associazione nazionale comuni italiani e dell’Unione delle province italiane, lanciata dal presidente della provincia di Bergamo Gianfranco Gafforelli e subito accolta con una lettera rivolta a tutti i sindaci del Paese dal presidente dell’Anci, Antonio Decaro. E’ quanto si legge in una nota. Indossando la fascia tricolore dei loro Comuni, osserveranno un minuto di silenzio alle 12 all’ingresso del palazzo di Montecitorio per onorare la memoria delle vittime del coronavirus e per ringraziare tutti gli operatori impegnati in questa emergenza. I deputati che prenderanno parte all’iniziativa, uno in rappresentanza di ogni forza politica, saranno: Roberto Pella (Forza Italia), sindaco di Valdengo (Biella) e vicepresidente vicario nazionale Anci, Davide Bendinelli (Italia viva), sindaco di Garda (Verona), Luca De Carlo (Fratelli d’Italia), sindaco di Calalzo di Cadore (Belluno), Daniele Moschioni (Lega), sindaco di Corno di Rosazzo (Udine), Romina Mura (Partito democratico), sindaco di Sadali (Cagliari) e Luca Pastorino (Liberi e uguali), presidente del Consiglio comunale di Bogliasco (Genova). “Abbiamo deciso di unirci anche noi all’abbraccio che idealmente rivolgeremo a Bergamo, ai colleghi amministratori e ai cittadini, a tutti gli operatori cosi’ intensamente coinvolti nella gestione dell’emergenza Covid-19”, affermano i deputati. “Vogliamo lanciare un messaggio di sostegno, di forza e unita’, di solidarieta’ – spiegano -. Guardiamo, saldi nelle nostre responsabilita’ a livello locale e nazionale, al futuro che dobbiamo costruire insieme”.

L`ADESIONE DELLE RETI TELEVISIVE

“Un minuto di silenzio assoluto su tutte le reti televisive dalle 12.00 alle 12.01. Mediaset, in particolare, fara` apparire sugli schermi una semplice scritta: ‘Mediaset partecipa al minuto di SILENZIO per ricordare le vittime del Coronavirus e onorare l’impegno e il sacrificio dei nostri meravigliosi operatori sanitari'”. Cosi’, Mediaset aderisce al primo momento collettivo “per stringersi intorno alle famiglie italiane, quelle in lutto e quelle di medici e paramedici che lottano in prima linea 24 ore su 24. E’ il nostro modo, oggi, di esporre la bandiera a mezz’asta”.