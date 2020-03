0 Facebook Belle notizie in provincia, in un ospedale di Nocera Inferiore nati 7 bambini in sole 24 ore: “E’ un messaggio di speranza” Cronaca 31 Marzo 2020 10:04 Di redazione 1'

In Campania si continua a nascere. Sebbene l’intero Paese stia vivendo una situazione di emergenza a causa della diffusione del Coronavirus, ci sono anche nuove vite che sbocciano. Nell’ospedale Umberto I di Nocera Inferiore sono nati in meno di 24 ore sette bambini.

Una bellissima notizia data dal primario del reparto di Ginecologia Andrea Lupi. Il dottore ha voluto condividere tutta la sua gioia in un post su Facebook, spiegando come queste nascite in un momento del genere siano un messaggio di speranza. “Dalle 24 di oggi, già sette nati. Ce la faremo!”.

Un momento di gioia nella struttura che da giorni combatte contro il Coronavirus. Ha commentato felicemente la notizia anche il sindaco del comune in provincia di Salerno, Manlio Torquato: “Voglio partire dalla nascita di 7 piccoli concittadini, comunicatami dal primario ff. Andrea Lupi stamane. Diamo a ognuno il nostro benvenuto. Il reparto è al piano di sopra delle malattie infettive dell’Umberto I. La vita sta al di sopra della malattia”.