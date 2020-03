0 Facebook Secondo policlinico, muore primo medico con Coronavirus, scomparso il cardiologo Maurizio Galderisi Cronaca 27 Marzo 2020 11:55 Di Sveva Scalvenzi 2'

“Anche il Policlinico Federico II paga il suo alto tributo al Coronavirus“, inizia così il post di addio del professor Luigi Califano, preside della Facoltà di Medicina della Federico II, che ha dato la triste notizia della morte del cardiologo Maurizio Galderisi.

Il cardiologo Maurizio Galderisi muore con Coronavirus

Aveva 65 anni ed è morto questa mattina all’ospedale Cotugno, dove era stato intubato a seguito dell’aggravarsi delle sue condizioni. Una grande perdita per tutta la Sanità campana. Professore di medicina interna all’Università di Napoli Federico II era molto stimato da tutti i suoi colleghi. Gli stessi colleghi che oggi lo salutano con parole d’affetto sui social.

Il messaggio del preside Luigi Califano

Il preside Califano ha scritto: “Oggi è un giorno triste. Come sta accadendo in molti presidi ospedalieri, anche il Policlinico Federico II paga il suo alto tributo al Coronavirus. In queste ore è scomparso un amico e collega di grande spessore. La mia vicinanza alla famiglia e ai parenti”.

Il ricordo del collega De Simone

Parole molto tristi anche quelle del collega Giovanni De Simone: “Una parte di me se n’è andata, portata via dal COVID-19. Un fratello minore, 40 anni passati insieme ad amarci, proteggerci ed odiarci, come avviene tra fratelli. Una perdita immensa per la cardiologia europea e mondiale. Un grandissimo cardiologo clinico ed un ricercatore di rara portata. Uno dei più grandi ecocardiografisti del mondo. Il mio ultimo atto prima di andarmene in pensione era stato quello di pilotare la commissione che lo ha portato in cattedra. Lascia una scuola formidabile. Una perdita incolmabile per la quale difficilmente potrò darmi pace.Ciao Maurizio, che la terra ti sia lieve. Il tuo ricordo accompagnerà i mio ultimo tempo sulla terra ed i tuoi allievi non saranno abbandonati“.