0 Facebook Il lutto di Adriana Volpe: “Prima ha scoperto di avere un tumore, poi è morto con Coronavirus” Spettacolo 27 Marzo 2020 11:31 Di redazione 2'

Dopo che Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello Vip, in molti si erano chiesti cosa le fosse accaduto. Alfonso Signorini aveva parlato solo di un familiare che stava poco bene, ma non aveva spiegato di chi si trattasse. E’ stata la show girl, una volta fuori, a comunicare che il suocero era morto.

Perché Adriana Volpe ha lasciato la casa del Grande Fratello VIP

E adesso ha raccontato cosa gli è accaduto. Aveva scoperto di avere un tumore quando lei era già entrata nella casa. Tant’è che durante la sua permanenza nel reality era uscita per qualche giorno. “Due settimane fa sono stata travolta, prima la notizia di un brutto male che ha colpito mio suocero, diagnosticato poco dopo la mia entrata nella Casa”.

La morte del suocero di Adriana Volpe

Poi il suocero ha contratto il Coronavirus che non gli ha lasciato scampo: “Poi il virus ce l’ha portato via. Ancora non trovo parole, sono sincera”, queste le sue parole della Volpe.

“Stiamo vivendo un momento molto delicato, bisogna avere la consapevolezza di essere di fronte ad una pandemia che dobbiamo contrastare. Dobbiamo avere fiducia nei ricercatori e sperare di trovare qualcosa che contrasti questo virus. Sono orgogliosa di essere italiana”. Per lei come per tante altre famiglie che hanno perso i propri cari questo non è un momento facile.