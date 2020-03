0 Facebook Napoli, file interminabili agli uffici postali aperti: gente in attesa in auto Cronaca 27 Marzo 2020 12:23 Di redazione 1'

File interminabili nei diversi uffici postali aperti sul territorio Campano. Ci giungono segnalazioni di lunghe code davanti agli uffici del corso Amedeo di Savoia, a Capodimonte e in altre filiali napoletane. Stesso discorso nelle altre città come Benevento e Caserta e anche in provincia.

Ritiro pensioni alle Poste, lunghe code in auto

Giorno di ritiro pensioni alle Poste, com’era facilmente prevedibile, nonostante si potesse predisporre l’accredito sul libretto di risparmio o sul conto Banco Posta e ci fosse la distribuzione in ordine alfabetico, una folla di persone si è accalcata nelle diverse filiali campane. Dovendo rispettare le norme secondo cui non si devono creare assembramenti, l’accesso all’interno dell’ufficio è consentito solo per poche persone alla volta, era inevitabile che si generasse il caos.

Anche all’esterno non si sono potute creare normali file poiché è imposta la distanza di sicurezza di un metro. Così le persone si sono sparse a macchia d’olio davanti all’ingresso e c’è chi ha preferito attendere il proprio turno in auto, creando così lunghe file di vetture.