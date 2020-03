0 Facebook Lutto per Adriana Volpe, morto il suocero per Coronavirus Tv 21 Marzo 2020 12:16 Di redazione 1'

Due giorni fa aveva deciso di ritirarsi dal ‘Grande Fratello Vip’ per “seguire il mio ruolo di mamma e moglie”, senza scendere nei dettagli di ciò che stava accadendo ma lasciando intendere che la sua famiglia si trovava ad affrontare un momento complicato. Oggi la notizia più brutta. E’ morto il suocero di Adriana Volpe, Ernesto Parli, padre del marito Roberto Parli, contagiato da coronavirus. Già nei giorni scorsi la conduttrice si era messa in contatto con i familiari attraverso la redazione del reality show di Canale 5 per avere aggiornamenti sulle condizioni dell’uomo.

“In questo momento è veramente difficile per me trovare parole per esprimere ciò che ho dentro il cuore – si legge nell’ultimo post pubblicato su Instagram – Ma è proprio da lì che parte il mio immenso Grazie per tutto il calore, l’affetto la solidarietà che mi state dimostrando. È incredibile e prezioso. Il nostro mondo è in ginocchio, ma dobbiamo essere fermamente convinti che andrà tutto bene. Vi chiedo una preghiera per la mia famiglia”.