Adriana Volpe ha lasciato in lacrime la casa del Grande Fratello Vip, ha abbandonato improvvisamente la casa, salutando gli altri concorrenti e uscendo dalla porta rossa prima del tempo. Proprio lei che era stata data come una delle papabili vincitrici, ha dovuto terminare il percorso.

Perché Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip

A spiegare il motivo per il quale Adriana Volpe ha lasciato il Grande Fratello Vip è stato Alfonso Signorini, che attraverso una diretta Instragram ha spiegato perché la concorrente ha abbandonato la casa. Un familiare della show girl ha alcuni problemi di salute e le sue condizioni si sono aggravate. “Era già da una quindicina di giorni che lottava perché ha dei problemi seri in famiglia che riguardano la salute dei suoi cari. Ora la situazione si è aggravata e ha dovuto lasciare la casa”, queste le parole del conduttore del programma.

Non si sa se il familiare di Adriana Volpe abbia contratto il Coronavirus, Alfonso Signorini, com’è giusto che sia, non ha specificato i problemi di salute. Intanto, i concorrenti si sono molto preoccupati per la compagna di viaggio e in tanti hanno avuto parole di conforto per lei.