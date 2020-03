0 Facebook Barbara D’Urso si infuria in diretta televisiva: “Mandatemi subito i video, voglio farli neri” Spettacolo 24 Marzo 2020 20:57 Di redazione 1'

Il programma Pomeriggio 5 condotto da Barbara D’Urso è diventato un punto della programmazione Mediaset per l’informazione sulla situazione del Coronavirsu. La conduttrice napoletana con collegamenti dalle varie città, racconta l’Italia isolata a causa del virus.

Barbara D’Urso si innervosisce durante Pomeriggio 5

Oggi in studio, però, si è innervosita non poco. A farle perdere le staffe è stata la storia che le ha raccontato il sindaco di Messina, Cateno De Luca. Il primo cittadino, per spiegarle quanto fosse critica la situazione del porto di Messina, ha denunciato l’impresa di alcuni giovani che dalla Francia sono arrivati in macchina in Sicilia.

“I francesi – avrebbe detto De Luca – si erano dati appuntamento in Sicilia con i loro amici spagnoli. Abbiamo dei video di un festino”, questo il racconto del sindaco De Luca. Barbara non ci ha visto più, disapprovando totalmente la condotta dei ragazzi, rivolgendosi al pubblico, ha detto: “Se avete dei video mandatemeli, li voglio sputtan***”.