Cronaca 27 Marzo 2020

Altri due morti causati dall’epidemia del coronavirus. Come riportato da Il Mattino ci sono stati altri due decessi, uno nel salernitano e l’altro in provincia di Napoli. Si è trattato di due anziani entrambi ricoverati in ospedale.

Una delle due vittime era ricoverata presso il punto covid19 di Scafati e l’altro presso il nosocomio di Boscoreale. Inizialmente i due anziani, vicini agli 80 anni, erano in uno stato di quarantena domiciliare.

Poi, purtroppo, l’aggravarsi delle loro condizioni di salute ne ha costretto il ricovero in terapia intensiva. Infine, il tragico epilogo.