Emergenza Coronavirus, risale la curva dei contagi in Italia, 4.492 casi positivi News 26 Marzo 2020 20:41 Di redazione 1'

Sale di nuovo la curva dei contagi per Coronavirus in Italia. Oggi i casi positivi sono 4.492 in più, mentre nella giornata di ieri il dato era di 3491, martedì di 3612 e lunedì di 3780. Il numero di decessi di questo giovedì è di 662, un calo rispetto alla giornata di ieri, 683. Il dato è stato comunicato questo pomeriggio alle 18 dalla Protezione civile nel corso della conferenza stampa, alla quale Angelo Borrelli, ancora febbricitante, non ha partecipato.

Le persone guarite in Italia dopo aver contratto il coronavirus sono 10.361, 999 in più di ieri. Ieri l’aumento dei guariti era stato di 1.036.

I morti in Italia a causa del coronavirus sono 8.165 con un aumento rispetto a ieri di 662. Mercoledì l’aumento era stato di 683. Il dato è stato reso noto dalla Protezione Civile.

I malati di coronavirus in Italia sono complessivamente 62.013, con un incremento rispetto a ieri di 4.492. Mercoledì l’incremento era stato di 3.491. Il numero complessivo dei contagiati – comprese le vittime e i guariti – ha raggiunto i 80.539. Il dato è stato fornito dalla Protezione Civile.

La conferenza stampa della Protezione Civile