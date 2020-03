0 Facebook Autocertificazione, ecco il nuovo modulo. SCARICA News 26 Marzo 2020 15:59 Di redazione 1'

L’autocertificazione cambia ancora. E stavolta ad annunciarlo è stato il capo della polizia Franco Gabrielli. Che ha precisato come il nuovo modello da compilare per gli spostamenti in emergenza Coronavirus ha l’obiettivo di contrastare ulteriormente i furbi. E coloro che non rispettano le restrizioni.

“Ci sono le straordinarie persone che combattono negli ospedali e poi c’è un’altra battaglia che vede impegnati i nostri uomini, quella di spezzare la catena del contagio, perseguendo i furbi, chi con comportamenti sbagliati introduce un vulnus al sistema che può vanificare gli sforzi che si stanno facendo”, ha detto Gabrielli, a SkyTg24, sottolineando che “fino al 24 marzo su due milioni e mezzo di cittadini controllati ci sono stati 110mila denunciati” per il mancato rispetto dei divieti.