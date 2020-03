0 Facebook Guido Bertolaso positivo al Coronavirus: “Quando ho accettato incarico sapevo quali fossero rischi” News 24 Marzo 2020 12:43 Di redazione 1'

E’ stato lui stesso a comunicare la notizia poco fa. Guido Bertolaso è positivo al Coronarivrus. Ex capo della Protezione Civile era stato nominato consulente personale del presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, per aiutare l’amministrazione a fronteggiare la situazione di emergenza.

Bertolaso positivo al Coronavirus

“Quando ho accettato questo incarico sapevo quali fossero i rischi a cui andavo incontro, ma non potevo non rispondere alla chiamata per il mio Paese. Ho qualche linea di febbre, nessun altro sintomo al momento. Sia io che i miei collaboratori più stretti siamo in isolamento e rispetteremo il periodo di quarantena. Continuerò a seguire i lavori dell’ospedale Fiera e coordinerò i lavori nelle Marche. Vincerò anche questa battaglia”, questa la comunicazione di Guido Bertolaso.

Anche lui sottoposto al tampone è risultato positivo. L’Asl ha immediatamente avviato il protocollo per contattare tutte le persone che sono state vicine a Bertolaso.

Il post di Guido Bertolaso