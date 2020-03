0 Facebook Covid-19, a Milano respinti viaggiatori diretti al Sud e a Napoli controlli su quelli che vengono dal Nord Cronaca 22 Marzo 2020 18:34 Di Antonella Bianco 2'

Qualcuno ha anche pianto alla stazione Centrale di Milano quando si e’ visto respingere alla partenza dei treni diretti a Salerno e Napoli perche’ non ha passato i controlli diventati piu’ stringenti dopo le recenti direttive che limitano gli spostamenti.

A MILANO

I passeggeri, non molti alle partenze, sono stati sottoposti a rigorose e approfondite verifiche dell’autocertificazione e dei documenti e anche a quelli della temperatura corporea. Una decina, complessivamente, quelli che non avevano i requisiti.

A NAPOLI

Controlli straordinari sono in corso alla stazione ferroviaria di Napoli Centrale sui passeggeri in arrivo dal Nord. Tre, in particolare, i convogli all’attenzione degli agenti di polizia ferroviaria che si avvalgono dell’assistenza di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana), della Protezione Civile Regionale e della Federazione dei medici di medicina generale. Si tratta dei treni ad altra velocita’ Torino-Napoli arrivato alle 15,03; del Venezia-Napoli giunto in stazione alle 15,48 e del Milano-Salerno in arrivo nel capoluogo partenopeo alle 22,12.

LE VERIFICHE

Il personale della Polfer si e’ occupato di verificare la sussistenza dei motivi che giustificano lo spostamento dei singoli passeggeri e la rispondenza delle certificazioni presentate. Personale di Rfi (Rete Ferroviaria Italiana) si e’ occupato della misurazione della temperatura corporea dei passeggeri mediante termoscanner dirottando verso i medici presenti in stazione quelli che hanno fatto registrare una temperatura corporea superiore ai 37,3 gradi.