Coronavirus a Napoli, due pazienti estubati trasferiti in reparto, Montesarchio: "In ottime condizioni" 20 Marzo 2020

I pazienti estubati all’ospedale Cotugno di Napoli nella giornata di giovedì sono stati entrambi trasferiti in Reparto. A dirlo poco fa a Vocedinapoli.it è Enzo Montesarchio, direttore UOC Oncologia dell’ospedale Monaldi Napoli.

Le parole del direttore Montesarchio

“Estubato ieri un paziente di 48 anni, trattato in data 10.03 e trasferito in Reparto (terapia sub intensiva) quindi in respiro spontaneo stamani. Un’ ora fa trasferito (sempre in sub intensiva) un secondo paziente di 57 anni che era stato trattato sabato 7 marzo (pz. n. 1 della nostra esperienza) anche lui in ottime condizioni“, queste le parole del dottor Montesarchio. I due pazienti, rispettivamente di 63 e 48 anni, erano entrambi ricoverati al Cotugno in terapia intensiva, in condizioni molto gravi e hanno avuto la somministrazione del farmaco rispettivamente il 7 e il 10 marzo scorso.

Un segnale di ottimismo durante l’emergenza Coronavirus. Segno che la cura con il Tocilizumab comincia a dare i primi risultati positivi. Il farmaco per l’artrite è stato utilizzato sui pazienti che presentavano la polmonite severa da Covid-19.