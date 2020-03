0 Facebook Coronavirus, e` strage di camici bianchi: morto medico legale a Napoli Cronaca 22 Marzo 2020 19:13 Di redazione 1'

Si allunga ancora la lista dei medici deceduti per Covid-19. Altri due non ce l’hanno fatta, si apprende dalla Federazione nazionale degli ordini dei medici (Fnomceo). Sono Vincenzo Leone, medico di famiglia e dirigente del sindacato Snami, di Bergamo, e Antonio Buonomo, medico legale di Napoli. In totale, i decessi certificati di medici in attivita’ a causa dell’epidemia da nuovo coronavirus arriverebbero a 17.