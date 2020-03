0 Facebook Coronavirus, a Napoli ancora troppa gente in strada Napoli Città 21 Marzo 2020 08:36 Di redazione 1'

Dal Governo sono arrivate norme stringenti, la Regione Campania ha emanato ordinanze ancora più restrittive e in tv è un continuo bombardamento di spot: dovete restare a casa, per voi e per gli altri.

Libertà personale sacrificata, in nome della tutela della salute pubblica: per fermare l’avanzata del coronavirus, per rallentare l’esplosione di casi di Covid-19, l’unico modo al momento possibile è restare in casa, evitando il contagio tra le persone. Ma, a quanto pare, il concetto non è ancora ben chiaro ai napoletani. Infatti, sono ancora parecchi quelli che girano tranquillamente, come se non fosse successo nulla. Da Materdei alla Pignasecca, complici i mercationi rionali, e` un pullulare di gente ancora in strada.

Il video girato da un napoletano in zona Pignasecca, storico rione dei Quartieri Spagnoli, dove ancora c’è troppa gente in giro: “Ma come la dobbiamo vincere ‘sta guerra” commenta l’autore del video.