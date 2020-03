0 Facebook Coronavirus, Barbara Palombelli: “E` esploso al Nord perché si e` ligi e si va a lavorare” Tv 21 Marzo 2020 09:14 Di redazione 1'

In uno spezzone di intervento tratto da Stasera Italia la giornalista Barbara Palombelli cerca di spiegare il gran numero di casi di Coronavirus nel Nord dell’Italia interroga l’ospite Toni Capuozzo con una domanda che vale la pena trascrivere parola per parola: “Oggi è venuto fuori che il 90% dei morti è nelle regioni del Nord… che cosa ci può essere stato di più? Qualcosa di diverso… comportamenti, persone più ligie che quindi vanno tutte a lavorare… come mai c’è questa esplosione al Nord secondo te?”.

Barbara Palombelli, dunque, sfodera su Rete 4, il più classico dei luoghi comuni per trovare una spiegazione all’incessante ecatombe che in queste ora sta sconvolgendo l’Italia. Tutta. In barba ai dati scientifici che raccontano di una condizione climatica al Nord che favorisce il propagarsi del Covid-19.