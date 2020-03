0 Facebook Amici 2020, De Filippi contro la maestra Celentano: “Quelle come te fanno una brutta fine” Tv 21 Marzo 2020 08:19 Di redazione 2'

Amici 19, tra una coreografia e una canzone, si trasforma in un momento storico per la trasmissione. E mette in crisi il rapporto ventennale tra la conduttrice tv Maria De Filippi e l`insegnante di ballo Alessandra Celentano.

LA DISCUSSIONE

Al centro della scena una discussione epica tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano, insegnante di danza e volto storico del programma di Canale 5. Tutto nasce dall’esibizione dei due talenti del ballo Nicolai e Javier, vere stelle del programma che fanno discutere (e non poco) la giuria.

LE PREFERENZE

La Celentano, che da sempre preferisce il giovane Javier, ballerino più tecnico e meno artistico, decide di dare un 10 al suo pupillo è un misero 7 all’avversario Nicolai. Il voto fa innervosire la De Filippi che, con l’aiuto di Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parig, Direttore del Corpo di Ballo del Teatro dell’Opera di Roma, dimostra come il giudizio nella danza possano essere soggettivi e non assoluti.

IL VIDEOMESSAGGIO

Il video messaggio dell’Abbagnato fa indispettire Alessandra Celentano. “Maria – commenta la Celentno – Fai questo perchè non ti fidi del mio giudizio?”, “No – risponde la de Filippi – vorrei dimostrarti che a qualsiasi livello bisogna sempre mettersi in discussione. Penso, pur volendoti bene, che pensi di sapere tutto e le persone che pensano di sapere tutto hanno fatto una brutta fine”.