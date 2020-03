0 Facebook Emergenza Coronavirus in Campania, aumentano i contagi: finiscono posti all’ospedale Cotugno Cronaca 20 Marzo 2020 08:03 Di redazione 2'

Continua ad aumentare il numero di contagi da Coronavirus in Campania, che secondo l’ultimo bollettino dell’Unità di Crisi è arrivato a 749. E intanto, mentre si sta facendo una corsa per allestire nuovi reparti in ospedale ed aprire l’ala del Loreto Mare, che potrà accogliere pazienti con Coronavirus, sono finiti i posti all’ospedale Cotugno.

Finiscono le degenze all’ospedale Cotugno di Napoli

A dirlo è stato il direttore dell’azienda dei Colli, Maurizio Di Mauro, al quotidiano Il Mattino, ha spiegato sono terminati i 90 posti della degenza ordinaria, gli 8 della Rianimazione e anche gli 8 del Monaldi: “I pazienti, qui al Cotugno, arrivano sempre più numerosi, è un via vai continuo di giorno e di notte. Ce li trasferiscono dagli altri ospedali della città, dalla provincia, ci sono molti malati che dopo alcuni giorni di quarantena a casa peggiorano e hanno bisogno di assistenza. Abbiamo tutto l’ospedale pieno: saturi i 90 posti di degenza ordinaria. Al completo gli 8 posti della rianimazione del Cotugno e gli altri 8 del Monaldi”.

Per l’emergenza Coronavirus servono ventilatori

Sarebbero pieni anche gli altri 18 posti del padiglione G del Cotugno, si sono però liberati altre degenze nei reparti del Monaldi, così che si arriverà a un totale di 18. Una cosa fondamentale in questa fare, sarà garantire i ventilatori, i pazienti con Coronavirus hanno bisogno di quest’assistenza se la loro situazione si aggrava. Alla Campania ne servirebbero 2000 per gestire l’emergenza. La dirigenza sanitaria in queste ore si sta muovendo per raccoglierne il più possibile, anche da reparti in disuso.