Coronavirus in Campania, muore poliziotta di 52 anni: era ricoverata in terapia intensiva Cronaca 18 Marzo 2020

Tra le vittime in Campania per Coronavirus c’è anche una poliziotta di 52 anni deceduta a Caserta. La donna era ricoverata dal weekend scorso presso l’ospedale di Caserta a causa di un’insufficienza respiratoria.

A Caserta muore poliziotta con Coronavirus

Trasferita in Terapia Intensiva, le era stato effettuato il tampone, il cui risultato positivo è arrivato questa mattina. Le condizioni della donna sono peggiorate in questo pomeriggio e purtroppo è morta.

Dolore in Questura dove la donna era molto conosciuta e stimata per il suo lavoro. I colleghi la ricordano come una poliziotta attenta e responsabile. Anche il Questore, Antonio Borrelli, ha voluto ricordarla: “Era una delle migliori funzionarie che avevamo, di cui tutti si fidavano”.