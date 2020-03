0 Facebook Coronavirus a Napoli, positivo il primario del reparto di Rianimazione dell’ospedale Monaldi News 20 Marzo 2020 08:29 Di redazione 1'

Ancora casi di contagi da Coronavirus all’interno dei noscomi napoletani. Dopo diversi medici dell’ospedale Cardarelli, anche il primario del reparto di Rianimazione del Monaldi è positivo. Non appena ha effettuato il tampone, è stato messo in isolamento domiciliari.

Come sta il primario di Rianimazione del Monaldi

Le condizioni del primario di Rianimazione del Monaldi pare siano stazionare, non destano particolare preoccupazione, da qui la decisione dell’isolamento a casa. Il noto medico napoletano, ha deciso anche di continuare a lavorare da casa con il computer, vuole dare una mano in questo momento d’emergenza. Lui stesso, fanno sapere persone che gli sono vicine, ha detto di stare bene, ma che i medici sono molto esposti, considerata la carica virale del Coronavirus.

LEGGI ANCHE: MORTA POLIZIOTTA DI 52 ANNI CON CORONAVIRUS

Contagi in Campania

Intanto in Campania continua ad aumentare il numero dei contagi, che nella serata di giovedì ha raggiunto 749 casi di positività. Dall’ospedale Cotugno di Napoli hanno fatto sapere che sono finiti i posti e che si sta lavorando su tutto il territorio, per creare quanto prima nuove degenze per fronteggiare l’emergenza.