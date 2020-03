0 Facebook Coronavirus in Campania, caso positivo in un call center, evacuati tutti gli uffici: “Avevamo chiesto smart working” Cronaca 20 Marzo 2020 18:36 Di redazione 2'

Oggi pomeriggio i lavoratori del sito di Comdata, a Marcianise, sono stati allontanati dall’azienda dopo che è arrivata la conferma di una persona positiva al covid19. Lo rende noto la Cgil che sottolinea come “dall’inizio di questa emergenza e fino a ieri la Cgil aveva chiesto con urgenza che venisse messo in atto a tappeto lo smart working perché solo lo svuotamento della sede avrebbe potuto garantire la sicurezza dei lavoratori non esponendoli al rischio del contagio“.

La nota della Cgil: “Avevamo chiesto lavoro agile per i call center”

LEGGI ANCHE: SEQUESTRATA PASTICCERIA

“La natura del call center – si legge nella nota – impedisce un controllo certo contro la propagazione del virus per la struttura open space e per il numero di persone. Purtroppo Comdata ha sempre sottovalutato le legittime preoccupazioni dei lavoratori e del sindacato: prova ne e’ che la settimana scorsa la Cgil ha depositato presso gli organismi di competenza formale denuncia per le inefficienze riscontrate e anche ieri, nella riunione del Comitato Paritetico sull’emergenza Covid 19, la Slc Cgil aveva denunciato l’eccessivo e pericoloso ritardo circa l’attivazione del lavoro da casa.

LEGGI ANCHE: IL NUMERO DEI CONTAGI IN CAMPANIA

Tutto questo in una sede in cui lavorano 800 persone. Comdata comunichi immediatamente alle organizzazioni sindacali presenti nel comitato paritetico di emergenza tutte le iniziative adottate come da Protocollo sicurezza. I lavoratori dei call center devono essere protetti. E l’unica protezione sicura e’ il lavoro agile“.