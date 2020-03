0 Facebook Controlli nel Napoletano: vendita a domicilio di zeppole di San Giuseppe, sequestrata pasticceria Marano di Napoli 19 Marzo 2020 18:14 Di redazione 1'

Pronto a vendere zeppole di San Giuseppe a domicilio, nonostante il divieto per l’emergenza Coronavirus. Aveva pubblicizzato sulla pagina social della propria pasticceria la vendita a domicilio del famoso dolce legato alla celebrazione della festa del papà, nonostante l’obbligo di chiusura imposto dal Governo.

Sequestrata pasticceria a Marano

A Marano, in provincia di Napoli, i Carabinieri hanno denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità il titolare e tre dipendenti di un esercizio commerciale in corso Europa. Tra questi anche un uomo, addetto alle vendite, ritenuto elemento di spicco del clan camorristico Nuvoletta, sodalizio criminale egemone nel comune di Marano.

I Carabinieri hanno scoperto il laboratorio grazie alla pubblicità che i gestori avevano diffuso sui social. All’interno del locale sono stati trovati amarene sciroppate, vari ingredienti e l’impasto pronto per la preparazione dei dolci. La pasticceria è stata sequestrata e segnalata alle autorità competenti per la sospensione della licenza

