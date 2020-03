L´emergenza coronavirus e lo stress della gente. In questi folli tempi di pandemia ci sono incoscienti che contagiano gli altri inconsapevolmente e altri che cercano di farlo di proposito, come è accaduto in un supermercato di Mestre, provincia di Venezia.

LA VICENDA

Come racconta Il Corriere della Sera, la protagonista negativa è una cliente che a fare la spesa non avrebbe nemmeno potuto recarsi perché posta in isolamento nella propria abitazione e in attesa del risultato del tampone a cui era stata sottoposta. Un esito positivo, si è saputo proprio a poche ore da quel colpo di tosse volontario in faccia alla malcapitata cassiera.

L`IRA

“Erano le 19.30 di mercoledì. Due clienti sono entrate, hanno messo i prodotti nel carrello e si sono dirette in cassa” racconta la delegata Filcams Cinzia Gatto. Dall’altra parte del bancone c’era la cassiera “senza mascherina perché l’azienda non ce le aveva ancora fornite” riprende la sindacalista. “Le due donne hanno caricato la spesa sul nastro e nel fare questo si sono sporte molto verso la cassiera, la quale le ha pregate di rispettare la distanza minima di sicurezza – continua Gatto – e di fronte a questo le hanno tossito addosso di proposito”.

RISCHIO DI CONTAGI

Si è poi saputo, infatti, che la cliente autrice del malsano gesto era stata sottoposta a indagine da parte del Servizio di igiene dell’azienda sanitaria che ha poi confermato il contagio da Covid-19 «Ora per la collega è stato disposto l’isolamento fiduciario e nel frattempo è stata sottoposta a tampone il cui esito dovrebbe arrivare in queste ore» continua Gatto. Nei prossimi giorni la cassiera potrebbe sporgere denuncia ma, fino a quel momento, alla cliente che le ha tossito addosso volontariamente non sarebbe imputabile alcun reato.