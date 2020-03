0 Facebook Coronavirus, controlli nel Napoletano: coppietta sorpresa a Portici in atteggiamenti intimi, denunciata Cronaca 20 Marzo 2020 18:49 Di redazione 1'

L’amore al tempo del Coronavirus. Nell’ambito dell’attività di controllo sul territorio volta a verificare il rispetto delle attuali normative vigenti per fronteggiare il contagio da Coronaviurs, una coppietta è stata sorpresa sulla spiaggia di Granatello a Portici.

Coppietta sorpresa a Portici

Un incontro segreto per godersi un po’ di intimità, non rispettando però l’obbligo di restare a casa e uscire solo in casi di necessità. A scoprirli sono stati gli uomini della Guardia di Finanza che li hanno trovati in chiari atteggiamenti intimi.

L’annuncio di Vincenzo De Luca

I due fidanzatini, due giovani di Portici, sono stati identificati e denunciati, come previsto dall’ordinanza regionale. Aumenta, dunque, la lista di persone sorprese in strada senza comprovata necessità. Lo stesso presidente De Luca, nel corso di una diretta odierna, ha evidenziato come ci siano ancora molte persone che hanno una condotta illecita e ha annunciato che adotterà misure ancora più restrittive.