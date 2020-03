0 Facebook De Luca conquista i social, il Governatore della Campania ‘invade’ il web Politica 20 Marzo 2020 18:55 Di Marta Ricciardi 2'

C’è chi lo definisce “lo sceriffo della Campania”, chi lancia l’hashtag #IOSTOCONDELUCA, chi in modo polemico lo chiama “il Ducetto” (complice anche la firma delle ordinanze più restrittive per contrastare l’emergenza Covid-19).

I social sono letteralmente “invasi” da De Luca: chi di noi non ha visto, sulla propria bacheca Facebook, i meme che lo ritraggono a cavallo al posto di Napoleone nel celebre dipinto di Jacques-Louis David? o che lo raffigurano, col suo sguardo severo, allo spioncino di casa, pronto a decretare la “quarantena punitiva dei 15 giorni” in caso di uscita immotivata?

Qualcuno ancora lo fa vestire i panni di “RoboCop” in difesa del mondo e c’è, poi, chi lo vorrebbe “Imperatore dell’Universo“, proprio come si evince da una pagina Facebook, creata ad hoc in queste ore, che ha già guadagnato oltre 22.000 followers.

Vincenzo De Luca, insomma, è diventato il vero protagonista della satira mediatica di questi giorni. Le sue conferenze stampa sono diventate virali: da quella in cui invitava i campani ad usare il “cervello non solo per dividere le orecchie ma anche per collegare i neuroni” fino alla più recente, nella quale ‘minacciava’ di inviare “i carabinieri con i lanciafiamme” a coloro i quali avessero festeggiato la laurea in modo irresponsabile e del tutto incurante del periodo storico che stiamo vivendo.

In realtà, per chi non conoscesse bene l’uomo politico in questione, De Luca è un personaggio lungamente preso di mira dalla satira, già da tempi molto meno sospetti, proprio per questo suo modo di fare. Indubbiamente è un uomo che divide, un politico che utilizza toni e modi di comunicare molto particolari.

E’ altrettanto vero però che ad aiutare De Luca, negli ultimi tempi, c’è uno staff di esperti di social media, incaricati di seguire la sue pagine ufficiali. Questo dà un forte impulso all’immagine del Governatore che riesce a ritagliarsi il suo spazio anche attraverso i mezzi di comunicazione più moderni.