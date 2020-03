0 Facebook Coronavirus, De Luca chiude Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana News 15 Marzo 2020 21:57 Di redazione 1'

Come anticipato da Vocedinapoli.it, Vincenzo De Luca ha firmato poco fa l’ordinanza in cui dispone la messa in quarantena di quattro comuni del Vallo di Diana: Sala Consilina, Caggiano, Polla e Atena Lucana.

Il motivo per cui De Luca ha disposto la quarantena di quattro comuni nel Salernitano

La decisione è stata presa a fronte dell’aumento dei contagi da Coronavirus che si sono verificati in questi quattro comuni limitrofi. Si legge nell’ordinanza che proprio in questa giornata di domenica è stato comunicato dalle ASL competenti che in questa zona c’è una grave situazione a causa di 17 casi positivi, dei quali 11 residenti a Sala Consilina e gli altri nei comuni di Polla, Caggiano e Atena Lucano.

Si è appreso, spiega l’ordinanza, che questi soggetti hanno avuto contatti molto stretti con un rilevante numero di cittadini dei sopracitati comuni. Inoltre, si legge nel documento, il rischio è che questi numeri possano aumentare, motivo per cui era urgente una misura di contenimento.

