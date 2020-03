0 Facebook Il video di Ugo Russo per terra dopo essere stato sparato a Quarto Grado Cronaca 15 Marzo 2020 09:48 Di redazione 2'

Il programma Quarto Grado venerdì sera ha mostrato un video in cui si vede Ugo Russo per terra dopo essere stato sparato. Il quindicenne, ucciso da un carabiniere di 23 anni mentre provava a rapinarlo, è morto poco dopo il suo arrivo all’ospedale Pellegrini di Napoli. Il filmato esclusivo del programma targato Mediaset, le cui immagini sono piuttosto forti, fa vedere il corpo del ragazzo riverso in terra vicino al motorino.

Omicidio Ugo Russo, carabiniere indagato e complice in comunità

Il carabiniere che ha fatto fuoco è attualmente indagato per omicidio volontario, mentre il ragazzo di 17 anni che era con Ugo la sera della rapina, è agli arresti domiciliari in una comunità di recupero con l’accusa di rapina aggravata e tentata aggressione. Intanto, proseguono le indagini per fare chiarezza sulla morte del quindicenne. Un presunto testimone ha raccontato a Quarto Grado che avrebbe assistito al tentativo di rapina e all’uccisione di Ugo.

LEGGI ANCHE: FERMATI RESPONSABILI STESA DAVANTI ALLA CASERMA PASTRENGO

A Quarto Grado parla un testimone

Ha detto che il ragazzo si sarebbe avvicinato all’auto puntando la pistola verso il carabiniere e che quest’ultimo avrebbe provato in un primo momento a scappare. Poi Ugo sarebbe tornato e quando il militare ha sentito il ragazzo scarrellare, avrebbe fatto fuoco. In questo momento il giovane sarebbe caduto vicino al motorino, posizione che si vede nel video e finendo in terra, dalla pistola a salve sarebbe partito un colpo. Così il carabiniere spaventato, sarebbe uscito dall’auto e gli avrebbe sparato una seconda volta. Questa è la testimonianza riportata da Quarto Grado.

Intanto, sono attesi i risultati dell’autopsia sul corpo del ragazzo, che chiariranno l’esatta dinamica dell’accaduto e soprattutto la traiettoria degli spari.

Per vedere il video di Ugo Russo per terra dopo essere stato sparato, clicca qui (Attenzione, immagini forti, che potrebbero ledere la vostra sensibilità).