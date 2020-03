0 Facebook “Il sole non si spegne se lo spari” partito il corteo

per Ugo Russo: solo i gentiori al funerale Cronaca 9 Marzo 2020

di Sveva Scalvenzi e Andrea Aversa

Il quartiere Montacalvario saluta per l`ultima volta Ugo Russo, il 15enne ucciso da un carabiniere durante un tentativo di rapina la notte tra il 29 febbraio e il 1° marzo. Niente funerale per via delle misure restrittive contro il Coronavirus, ma solo un corteo partito da vico Salita Paradiso e fermato poco dopo a piazza Carita` dalle forze dell`ordine vista la situazione di emergenza sanitaria.

Amici parenti e tutto il quartiere si sono riuniti per un breve tratto di strada per poi lasciare soli i genitori del 15enne recarsi al cimitero. Tante le persone che hanno affollato le strade dei quartieri, indossado t-shirt con diverse scritte rivolte ad Ugo Russo.

“Non lo spegni il sole se lo spari. Ti voglio bene cugino mio”.