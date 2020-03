0 Facebook Omicidio Ugo Russo, confermato il fermo per l’amico diciassettenne che era con lui Cronaca 3 Marzo 2020 11:20 Di Sveva Scalvenzi 2'

Si è tenuta questa mattina l’udienza per la convalida del fermo nei confronti del giovane di 17 anni che era con Ugo Russo il giorno della rapina, quando il quindicenne è stato ucciso da un carabiniere.

A riferirlo a Vocedinapoli.it è il legale del ragazzo, il penalista Mario Bruno: “E’ stato convalidato il fermo da scontare con il collocamento in comunità”. L’augurio di questa misura cautelare, ha spiegato l’avvocato, è che possa essere un percorso utile per il recupero del diciassettenne.

Intanto il carabiniere di 23 anni che ha sparato ad Ugo Russo è indagato per omicidio volontario. Agli inquirenti ha raccontato di aver reagito a un tentativo di rapina con pistola, di essersi identificato prima di fare fuoco e di non aver mai voluto uccidere qualcuno.

Versione che è in contrasto con quella del diciassettenne, che dopo essersi costituito, dopo gli spari in un primo momento era scappato per rifugiarsi a casa della nonna, ha raccontato che il carabiniere avrebbe esploso altri due colpi verso di lui e per questo motivo si sarebbe dato alla fuga. Ha anche detto che il militare non si sarebbe identificato e che il colpo alla nuca, quello che ha ucciso Ugo, l’avrebbe esploso quando l’amico stava correndo verso di lui.