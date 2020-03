0 Facebook Donatella Rettore ha un tumore: “Mi devo operare d’urgenza” Spettacolo 15 Marzo 2020 09:08 Di redazione 2'

Triste notizia per il mondo della musica, Donatella Rettore ha un tumore. E’ stata la celebre cantante a informare i suoi fan su Instagram con un messaggio choc. 66 anni, personaggio di grande successo, ha detto di aver fatto un esame istologico e che i risultati non sono buoni.

Donatella Rettore ha un tumore, le sue parole

Ha spiegato che mesi fa era stata operata per una grave malattia: “Bene, ve lo dico tanto in mezzo alla bufera sarà solo un tuono in più. Mi hanno operato allo Iov (è l’Istituto Oncologico di Vicenza, ndr). Ieri hanno avuto il risultato dell’esame istologico e non va bene. Debbono rioperare e in fretta. Ciao a tutti, vi voglio bene. Abbiate cura di Claudio, Orso, Lupo e Collins”.

LEGGI ANCHE: GIULIANA DE SIO HA CONTRATTO IL CORONAVIRUS

La Rettore a fine gennaio aveva raccontato a Domenica In di aver scoperto a 29 anni di soffrire di talassemia e di aver rischiato di perdere la vita: “Devo stare attenta alle mie difese immunitarie. Nel ’92 mi è successo di rischiare la vita: avevo spesso emorragie gastro-intestinali e renali. Me ne stavo andando, fui presa per i capelli. Da questa cosa la voglia di ricominciare a vivere è stata immediata”.

E adesso è arrivata questa comunicazione, dovrà rioperarsi di nuovo poiché i risultati degli esami fatti non sono dei migliori. Tantissime le attestazioni d’affetto sotto al post della Rettore, i numerosi fan le hanno augurato una pronta guarigione.

Il post di Donatella Rettore in cui dice di avere un tumore