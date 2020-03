0 Facebook Vincenzo De Luca chiude Ariano Irpino: “Divieto di allontanamento e di accesso” Avellino 15 Marzo 2020 14:10 Di redazione 2'

Vincenzo De Luca ha disposto la quarantena per l’intero comune di Ariano Irpino, in provincia di Avellino. Il governatore della Regione Campania con l’ordinanza numero 17 del 15 marzo 2020, ha stabilito ulteriori misure per il paese nell’Avellinese.

Ariano Irpino è in quarantena

LEGGI ANCHE: IL BOLLETTINO DEI CONTAGI IN CAMPANIA

Secondo quanto si legge nell’ordinanza, è disposto: “Il divieto di allontanamento dal territorio comunale da parte di tutti gli individui ivi presenti; il divieto di accesso nel territorio comunale; la sospensione delle attività degli uffici pubblici, fatta salva l’erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilità”. Il governatore ha scelto di prendere questa misura drastica a causa dell’aumento dei contagi da Coronavirus.

LEGGI ANCHE: IL FARMACO PER L’ARTRITE FUNZIONA SULLA POLMONITE SEVERA

Cosa prevede l’ordinanza che chiude Ariano Irpino

De Luca ha ritenuto indispensabile applicare una misura più rigorosa per arginare immediatamente la diffusione del contagio: “Chiediamo a tutti i cittadini – sottolinea – di collaborare per il contenimento del contagio e quindi per il rispetto di questa e delle altre ordinanze”. Il transito in ingresso e in uscita è consentito, si legge nel documento: “Per operatori sanitari e socio-sanitari, personale impegnato nei controlli e nell’assistenza alle attività relative all’emergenza nonché degli esercenti le attività consentite sul territorio e quelle strettamente strumentali alle stesse, con obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione individuale. e’ comunque consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza”.

Clicca qui per leggere l’ordinanza completa.

Il post di Vincenzo De Luca