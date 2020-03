0 Facebook Controlli a Napoli per emergenza Coronavirus, ragazzo fermato sul lungomare finge malore Cronaca 15 Marzo 2020 15:39 Di redazione 2'

Continuano i controlli a Napoli per l’emergenza Coronavirus per verificare il rispetto di quanto disposto dal Dpcm del Governo e dalle ordinanze regionali per fronteggiare la diffusione del contagio.

Fermato un giovane a via Caracciolo

L’attività di controllo da parte delle forze dell’ordine è ramificata sull’intero territorio cittadino. Nella mattinata odierna i carabinieri hanno fermato un giovane di 25 anni che passeggiava sul lungomare di via Caracciolo. Il ragazzo, non appena ha visto i militari, ha finto un malore e si è accasciato a terra.

I carabinieri hanno così allertato i soccorsi, poco prima che arrivasse l’ambulanza, il ragazzo si è alzato e ha raccontato tutta la verità, era uscito per farsi una passeggiata, cosa non concessa in Campania, dove Vincenzo De Luca ha emesso un’ordinanza che vieta ai cittadini di uscire di casa senza una reale necessità. I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli lo hanno così denunciato per inosservanza dei provvedimenti dell’autorità.

Controlli emergenza Coronavirus anche al Vomero

I controlli hanno interessato anche altre zone della città, come il Vomero, dove alle prime ore del mattino erano presenti diverse pattuglie dei carabinieri per verificare che le persone in strada fossero uscite per comprovate necessità.