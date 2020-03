0 Facebook Emergenza Coroanvirus, controlli a Napoli: denunciato uomo per strada, era uscito a comprare cocaina Cronaca 14 Marzo 2020 21:10 Di redazione 2'

Non rispetta divieto d’uscita per andare a comprarsi la droga, denunciato un uomo di 55 anni. Continuano i controlli serrati su tutto il territorio napoletano per verificare il rispetto delle norme imposte dal Dpcm del Governo e dalle varie ordinanze regionali per fronteggiare l’emergenza Coronavirus.

Controlli a Napoli per fronteggiare emergenza Coronavirus

Nell’ambito dell’attività di controllo a Napoli, gli agenti della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta, hanno sorpreso un uomo a bordo di un’auto che si dirigeva verso Pozzuoli. La pattuglia gli ha imposto di fermarsi e quando ha chiesto i documenti al conducente, ha verificato che non aveva con sé l’autocertificazione che serve per girare in questo momento in città, il permesso che certifichi le comprovate necessità per le quali si è fuori casa.

Così l’uomo è stato invitato a compilare l’autocertificazione di rito, gli agenti si sono resi conto che era in evidente stato di agitazione, così hanno effettuato un controllo all’interno della vettura e hanno trovato un involucro che conteneva cocaina. Successivamente gli agenti hanno accertato che al Parco San Paolo non esisteva l’agenzia assicurativa a cui l’uomo ha fatto riferimento ma una di un’altra compagnia assicurativa che non stava effettuando ricezione del pubblico. Il 55enne di Pozzuoli è stato denunciato e multato.